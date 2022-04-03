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Нужна "хоть какая-то победа": Россия хочет захватить восток Украины до 9 мая – разведка США
Американская разведка считает, что Россия хочет объявить о "победе в Украине" к 9 мая. Для этого она попытается взять Донбасс под полный контроль к 9 мая. Речь идет как о выходе к админграницам Донецкой и Луганской областей, так и о захвате других областей региона.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.
Источники напомнили, что Россия пересмотрела стратегию в отношении Украины и официально заявляет, что теперь намерена сосредоточиться на Донбассе.
"В остальной Украине российские сухопутные войска не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия", - сообщает издание.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В случае с Донбассом, как считают источники CNN, у России больше шансов. При этом они говорят, что для Путина важно добиться успеха к 9 мая, так как День Победы имеет для него символическое значение.
"Путин устроит парад победы 9 мая независимо от статуса войны или мирных переговоров", - сказал CNN представитель министерства обороны одной из стран ЕС.
По его мнению, президент России готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских кампаний.
"Потому что какой у него еще есть выбор", - говорят источники издания.
Отметим, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.
Также десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями освободили от российской оккупации пять населенных пунктов Запорожской области.
На Херсонщине украинские воины вынудили оккупантов к отступлению, в ходе которого россияне бросили значительное количество боевой техники.
В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.