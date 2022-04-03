Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Нужна "хоть какая-то победа": Россия хочет захватить восток Украины до 9 мая – разведка США

Россия хочет захватить восток Украины до 9 мая – разведка США
Путин готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских кампаний

Американская разведка считает, что Россия хочет объявить о "победе в Украине" к 9 мая. Для этого она попытается взять Донбасс под полный контроль к 9 мая. Речь идет как о выходе к админграницам Донецкой и Луганской областей, так и о захвате других областей региона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

Источники напомнили, что Россия пересмотрела стратегию в отношении Украины и официально заявляет, что теперь намерена сосредоточиться на Донбассе.

"В остальной Украине российские сухопутные войска не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия", - сообщает издание.

В случае с Донбассом, как считают источники CNN, у России больше шансов. При этом они говорят, что для Путина важно добиться успеха к 9 мая, так как День Победы имеет для него символическое значение.

"Путин устроит парад победы 9 мая независимо от статуса войны или мирных переговоров", - сказал CNN представитель министерства обороны одной из стран ЕС.

По его мнению, президент России готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских кампаний.

"Потому что какой у него еще есть выбор", - говорят источники издания.

Отметим, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

Также десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями освободили от российской оккупации пять населенных пунктов Запорожской области.

На Херсонщине украинские воины вынудили оккупантов к отступлению, в ходе которого россияне бросили значительное количество боевой техники. 

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько