Нужна "хоть какая-то победа": Россия хочет захватить восток Украины до 9 мая – разведка США

Американская разведка считает, что Россия хочет объявить о "победе в Украине" к 9 мая. Для этого она попытается взять Донбасс под полный контроль к 9 мая. Речь идет как о выходе к админграницам Донецкой и Луганской областей, так и о захвате других областей региона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

Источники напомнили, что Россия пересмотрела стратегию в отношении Украины и официально заявляет, что теперь намерена сосредоточиться на Донбассе.

"В остальной Украине российские сухопутные войска не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия", - сообщает издание.

В случае с Донбассом, как считают источники CNN, у России больше шансов. При этом они говорят, что для Путина важно добиться успеха к 9 мая, так как День Победы имеет для него символическое значение.

"Путин устроит парад победы 9 мая независимо от статуса войны или мирных переговоров", - сказал CNN представитель министерства обороны одной из стран ЕС.

По его мнению, президент России готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских кампаний.

"Потому что какой у него еще есть выбор", - говорят источники издания.

Отметим, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

Также десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями освободили от российской оккупации пять населенных пунктов Запорожской области.

На Херсонщине украинские воины вынудили оккупантов к отступлению, в ходе которого россияне бросили значительное количество боевой техники.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.