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Враг атакует на Донбассе: ВСУ уничтожили 7 танков

бронетехника рф
Бронетехника РФ. Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские бойцы отбили четыре атаки российских войск в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Наши солдаты уничтожили 7 танков, 7 единиц бронемашины, 2 автомобиля и противотанковое орудие пушка. Враг также понес потери в живой силе.

Для усиления войск в Украине Россия перебросила около 2 тысяч военнослужащих с оккупированных территорий Грузии.

В Генштабе подчеркнули, что на оккупированных территориях Украины оккупанты продолжают грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

На захваченной территории Луганской области оккупационные власти планируют с 1 апреля провести очередную волну мобилизации. Не исключено, что она охватит также недавно оккупированные населенные пункты региона.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия отводит войска от Киева для перепозиционирования, и угроза Киеву не исчезла.

Российские войска продолжают совершать военные преступления в Украине и наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре. Несмотря на успех украинской делегации на переговорах в Стамбуле, враг не прекращает вести огонь. В частности, захватчики обстреляли Николаевскую ОГА.

Автор:
Сергей Горелов