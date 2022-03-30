Враг атакует на Донбассе: ВСУ уничтожили 7 танков

За сутки украинские бойцы отбили четыре атаки российских войск в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Наши солдаты уничтожили 7 танков, 7 единиц бронемашины, 2 автомобиля и противотанковое орудие пушка. Враг также понес потери в живой силе.

Для усиления войск в Украине Россия перебросила около 2 тысяч военнослужащих с оккупированных территорий Грузии.

В Генштабе подчеркнули, что на оккупированных территориях Украины оккупанты продолжают грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

На захваченной территории Луганской области оккупационные власти планируют с 1 апреля провести очередную волну мобилизации. Не исключено, что она охватит также недавно оккупированные населенные пункты региона.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия отводит войска от Киева для перепозиционирования, и угроза Киеву не исчезла.

Российские войска продолжают совершать военные преступления в Украине и наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре. Несмотря на успех украинской делегации на переговорах в Стамбуле, враг не прекращает вести огонь. В частности, захватчики обстреляли Николаевскую ОГА.