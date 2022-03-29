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Россия отводит войска от Киева, чтобы перебазироваться - Пентагон
Министерство обороны США предупредило, что небольшое количество российских войск действительно отошло от Киева, но это является "перебазированием, а не реальным выводом". Об этом сообщает CNN.
"Мы считаем, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что мы все должны быть готовы наблюдать за крупным наступлением на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву исчезла", — заявил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В Кремле после переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявили, что якобы решили отвести войска с двух направлений, в частности от Киева. При этом в Пентагоне уверены, что доверять России не нужно.
Действительно фиксируется незначительный отвод войск, но об полном выводе военных речь не идет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", — сказал Кирби.
Российские войска продолжают совершать военные преступления в Украине и наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре. Несмотря на успех украинской делегации на переговорах в Стамбуле, враг не прекращает вести огонь.
В частности, российские войска 29 марта снова нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, заявил мэр города Николай Мельничук. По его словам, атака была очень серьезной и нанесла ощутимый ущерб, однако обошлось без жертв.
Утром этого же дня захватчики обстреляли Николаевскую ОДА. В результате обстрела произошло разрушение центральной секции девятиэтажного здания областной администрации с 9-го по 1-й этажи без последующего горения.
Из-под завалов достали трех погибших и 18 спасенных пострадавших, которых передали медикам.