Россия отводит войска от Киева, чтобы перебазироваться - Пентагон

Министерство обороны США предупредило, что небольшое количество российских войск действительно отошло от Киева, но это является "перебазированием, а не реальным выводом". Об этом сообщает CNN.

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"Мы считаем, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что мы все должны быть готовы наблюдать за крупным наступлением на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву исчезла", — заявил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Кремле после переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявили, что якобы решили отвести войска с двух направлений, в частности от Киева. При этом в Пентагоне уверены, что доверять России не нужно.

Действительно фиксируется незначительный отвод войск, но об полном выводе военных речь не идет.

"Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", — сказал Кирби.

Российские войска продолжают совершать военные преступления в Украине и наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре. Несмотря на успех украинской делегации на переговорах в Стамбуле, враг не прекращает вести огонь.

В частности, российские войска 29 марта снова нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, заявил мэр города Николай Мельничук. По его словам, атака была очень серьезной и нанесла ощутимый ущерб, однако обошлось без жертв.

Утром этого же дня захватчики обстреляли Николаевскую ОДА. В результате обстрела произошло разрушение центральной секции девятиэтажного здания областной администрации с 9-го по 1-й этажи без последующего горения.

Из-под завалов достали трех погибших и 18 спасенных пострадавших, которых передали медикам.