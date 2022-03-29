Росія відводить війська від Києва, щоб перебазуватися - Пентагон

Міністерство оборони США попередило, що невелика кількість російських військ дійсно відійшла від Києва, але це є перебазуванням, а не реальним виводом. Про це повідомляє CNN.

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"Ми вважаємо, що це перепозиціонування, а не справжній відхід, і що всі ми повинні бути готові спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву зникла", - заявив під час брифінгу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

У Кремлі після переговорів з українською стороною у Стамбулі заявили, що нібито вирішили відвести війська із двох напрямків, зокрема від Києва. При цьому у Пентагоні впевнені, що довіряти Росії не варто.

Справді фіксується незначне відведення військ, але про повне виведення військових мова не йде.

"Ніхто не повинен дурити себе нещодавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить військові атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що він збирається вивести всі свої сили", - сказав Кірбі.

Російські війська продовжують чинити військові злочини в Україні та завдавати ударів по мирним жителям та інфраструктурі. Незважаючи на успіх української делегації на переговорах у Стамбулі, ворог не перестає вести вогонь.

Зокрема, російські війська 29 березня знову завдали удару по аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області, заявив мер міста Микола Мельничук. За його словами, атака була дуже серйозною і завдала відчутних збитків, проте обійшлося без жертв.

Вранці цього ж дня загарбники обстріляли Миколаївську ОДА. Внаслідок обстрілу сталася руйнація центральної секції дев'ятиповерхової будівлі обласної адміністрації з 9-го по 1-й поверхи без подальшого горіння.

З-під завалів дістали трьох загиблих та 18 врятованих постраждалих, яких передали медикам.