У Стамбулі завершилися переговори України з Росією: підсумки

У турецькому Стамбулі завершилися переговори України та РФ. Про підсумки українська делегація повідомила в ефірі телемарафону.

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Глава переговорної групи Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки. Серед гарантів, які хоче бачити Україна: США, Великобританія, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

Ці держави повинні будуть зобов'язані надати допомогу Україні у разі воєнної агресії.

"Ми маємо право протягом трьох днів вимагати консультацій. Якщо вони ні до чого не приведуть, то країни гаранти мають допомогти озброєнням і навіть закрити небо", — сказав Арахамія.

За його словами, деякі країни вже дали попередню згоду.

Арахамія зазначив, що всі гаранти мають не лише не заперечувати вступ України до Європейського Союзу, а й мають підтримувати такий процес. Це планується зафіксувати у договорі.

"Імплементація рішення договору щодо гарантій безпеки йтиме за наступною схемою: спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, по тому, як він має працювати. Після цього йтиме ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України", — сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він додав, що в окремому пункті договору пропонується зафіксувати позицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя. Україна запропонувала також вказати, що протягом цього терміну країни не використовуватимуть збройні сили для вирішення питання щодо належності Криму.

"Що стосується території ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який промовлятиметься вже в рамках переговорів між президентами України та РФ. Тобто всі спірні питання більш-менш вже проговорені, наші пропозиції зроблені", — сказав Подоляк.

Глава російської делегації Володимир Мединський назвав переговори конструктивними. За його словами, сторона РФ отримала від України для розгляду "зрозуміло сформульовану їхню позицію для включення до договору".

"Ці пропозиції будуть розглянуті найближчим часом, доведені президенту РФ, і буде дана відповідна наша відповідь", — наголосив глава російської делегації.

Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що для визначення формату компромісів із РФ може бути проведений всеукраїнський референдум.

А радник голови Офісу президента України та член переговорної групи від Києва Михайло Подоляк заявляв, що переговори з російською стороною можуть тривати кілька тижнів або навіть довше.