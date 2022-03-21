Зеленський заявив про можливість референдуму з компромісів із Росією

Для визначення формату компромісів із РФ може бути проведений всеукраїнський референдум. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю "Суспільному".

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За словами глави держави, саме народ повинен буде відповісти на ті чи інші формати компромісів.

"Я пояснював усім переговорним групам: коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемося, ми прийдемо до референдуму ", - сказав Зеленський .

Він також зазначив, що Україну не беруть до НАТО, "бо бояться Росії". Але є країни Альянсу , які хочуть бути гарантами безпеки.

"І я вважаю, що це нормальний компроміс", - сказав президент.

Він підкреслив, що у питаннях гарантії безпеки йдеться про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

При цьому всеукраїнський референдум не може проводитись під час воєнного стану та на окупованих територіях.

Нагадаємо, за день цього гарант Конституції підписав закон про продовження військового стану в країні ще на 30 днів.

При цьому радник голови Офісу президента України та член переговорної групи від Києва Михайло Подоляк заявив, що переговори з російською стороною можуть тривати кілька тижнів або навіть довше.