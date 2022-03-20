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Зеленський підписав закон про продовження військового стану в країні на 30 днів

Зеленський підписав закон про продовження військового стану в країні на 30 днів
Фото: Ukr net

Дія воєнного стану в Україні продовжена з 05:30 26 березня 2022 року.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження військового стану в країні ще на 30 днів. Інформація про це опублікована на веб-сайті Верховної Ради України.

"Президентом України станом на 20.03.2022 року підписано закони України: Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" №2119-IX (реєстр. №7168)”, — повідомили у ВРУ.

Цим законом дія військового стану в Україні продовжена з 05:30 26 березня 2022 року терміном на 30 діб.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 5.30 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.