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Зеленский внес в Раду указ о продлении военного положения

Зеленский внес в Раду указ о продлении военного положения
Зеленский решил продлить военное положение в стране. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте парламента. 

Так, глава государства зарегистрировал законопроект № 7168 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Фото 2 — Зеленский внес в Раду указ о продлении военного положения

Согласно предыдущему аналогичному указу, военное положение завершалось 26 марта, теперь же его продлят еще на 30 дней, до 25 апреля.

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. 

При этом Вооруженные силы Украины вместе с терробороной уже 19 дней героически отбивают все атаки врага, остановили продвижение оккупантов и наносят контратаки.

Автор:
Вита Молодан