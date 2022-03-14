Зеленский внес в Раду указ о продлении военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте парламента.

Так, глава государства зарегистрировал законопроект № 7168 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Согласно предыдущему аналогичному указу, военное положение завершалось 26 марта, теперь же его продлят еще на 30 дней, до 25 апреля.

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

При этом Вооруженные силы Украины вместе с терробороной уже 19 дней героически отбивают все атаки врага, остановили продвижение оккупантов и наносят контратаки.