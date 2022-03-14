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Зеленський вніс до Ради указ про продовження воєнного стану

Зеленський вніс до Ради указ про продовження воєнного стану
Зеленський вирішив продовжити воєнний стан у країні. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів

Про це свідчить інформація на офіційному веб-сайті парламенту.

Так, глава держави зареєстрував законопроект №7168 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження терміну дії військового стану в Україні".

Фото 2 — Зеленський вніс до Ради указ про продовження воєнного стану

Згідно з попереднім аналогічним указом, військовий стан завершувався 26 березня, тепер його продовжать ще на 30 днів, до 25 квітня.

24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели обстріли 10 областей.

При цьому Збройні сили України разом із теробороною вже 19 днів героїчно відбивають усі атаки ворога, зупинили просування окупантів та завдають контратаки.

Автор:
Віта Молодан