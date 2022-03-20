В окупаційній армії стрімко падає кількість охочих воювати з Україною. Бояться ЗСУ

У російській армії стрімко збільшується кількість військових, які не бажають брати участь у війні з Україною, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони. Щоб якось загнати "відказників" у бій, командири окупаційних підрозділів РФ залякують таких армійців репресіями проти родичів.

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Передовсім відмовляються воювати на Херсонщині та Миколаївщині.

"Побачивши реальну силу захисників України та зрозумівши свої найближчі перспективи, окупанти вже не цікавляться легким заробітком та можливістю мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням в Україну. Воєнна розвідка України фіксує зростання відмов окупантів від подальшої участі у війні", – йдеться у повідомленні ГУР.

У відомстві додають, що, усвідомлюючи своє майбутнє, "визволителі" також масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому. Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати "відказників", які відмовляються від подальшої участі у війні, від решти особового складу та тримати під охороною.

"В той же час на території країни-агресора після звернення родичів "відказників" до військових частин їх запевняють, що з солдатами все добре і вони перебувають на території Криму", – розповідають наші розвідники.

Нагадаємо також, що, згідно зі свіжими даними ГУР, у Кремлі, з огляду на брак живої сили, розглядають можливість залучити до бойових дій в Україні неповнолітніх громадян РФ (віком 17-18 років) для поповнення лав окупаційної армії.