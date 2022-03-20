В оккупационной армии стремительно падает количество желающих воевать с Украиной. Боятся ВСУ

В российской армии стремительно увеличивается количество военных, не желающих участвовать в войне с Украиной, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. Чтобы как-нибудь загнать "отказников" в бой, командиры оккупационных подразделений РФ запугивают таких армейцев репрессиями против родственников.

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Прежде всего отказываются воевать на Херсонщине и Николаевщине.

"Увидев реальную силу защитников Украины и поняв свои ближайшие перспективы, оккупанты уже не интересуются легким заработком и возможностью мародерства, которые им обещали перед вторжением в Украину. Военная разведка Украины фиксирует рост отказов оккупантов от дальнейшего участия в войне", – говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве добавляют, что, осознавая свое будущее, "освободители" также массово обращаются к своим родственникам с просьбой посодействовать их возвращению домой. Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать "отказников", которые отказываются от дальнейшего участия в войне, от остального личного состава и держать под стражей.

"В то же время на территории страны-агрессора после обращения родственников "отказников" в воинские части их уверяют, что с солдатами все хорошо и они находятся на территории Крыма", — рассказывают наши разведчики.

Напомним также, что, согласно свежим данным ГУР, в Кремле, учитывая нехватку живой силы, рассматривают возможность привлечь к боевым действиям в Украине несовершеннолетних граждан РФ (возраст 17-18 лет) для пополнения рядов оккупационной армии.