Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране на 30 дней

Действие военного положения в Украине продлено с 05:30 26 марта 2022 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране еще на 30 дней. Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады Украины.

"Президентом Украины по состоянию на 20.03.2022 года подписаны законы Украины: Закон об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №2119-IX (регистр. №7168)", — сообщили в ВРУ.

Этим законом действие военного положения в Украине продлено с 05:30 26 марта 2022 года сроком на 30 суток.

Напомним, 15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 5:30 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.