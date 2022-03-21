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Зеленский заявил о возможности референдума по компромиссам с Россией
Для определения формата компромиссов с РФ может быть проведен всеукраинский референдум. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Суспільному".
По словам главы государства, именно народ должен будет ответить на те или иные форматы компромиссов.
"Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму", — сказал Зеленский.
Он также отметил, что Украину не берут в НАТО, "потому что боятся России". Но есть страны Альянса, которые хотят быть гарантами безопасности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"И я считаю, что это нормальный компромисс", — сказал президент.
Он подчеркнул, что в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.
При этом всеукраинский референдум не может проводиться во время военного положения и на оккупированных территориях.
Напомним, за день этого гарант Конституции подписал закон о продлении военного положения в стране еще на 30 дней.
При этом советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы от Киева Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной могут продлиться несколько недель или даже дольше.