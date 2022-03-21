Зеленский заявил о возможности референдума по компромиссам с Россией

Для определения формата компромиссов с РФ может быть проведен всеукраинский референдум. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Суспільному".

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По словам главы государства, именно народ должен будет ответить на те или иные форматы компромиссов.

"Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украину не берут в НАТО, "потому что боятся России". Но есть страны Альянса, которые хотят быть гарантами безопасности.

"И я считаю, что это нормальный компромисс", — сказал президент.

Он подчеркнул, что в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

При этом всеукраинский референдум не может проводиться во время военного положения и на оккупированных территориях.

Напомним, за день этого гарант Конституции подписал закон о продлении военного положения в стране еще на 30 дней.

При этом советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы от Киева Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной могут продлиться несколько недель или даже дольше.