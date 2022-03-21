Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский заявил о возможности референдума по компромиссам с Россией

зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Twitter президента Украины

Для определения формата компромиссов с РФ может быть проведен всеукраинский референдум. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Суспільному".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По словам главы государства, именно народ должен будет ответить на те или иные форматы компромиссов.

"Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украину не берут в НАТО, "потому что боятся России". Но есть страны Альянса, которые хотят быть гарантами безопасности.

"И я считаю, что это нормальный компромисс", — сказал президент.

Он подчеркнул, что в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

При этом всеукраинский референдум не может проводиться во время военного положения и на оккупированных территориях.

Напомним, за день этого гарант Конституции подписал закон о продлении военного положения в стране еще на 30 дней.

При этом советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы от Киева Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной могут продлиться несколько недель или даже дольше.

Автор:
Сергей Горелов