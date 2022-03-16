Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить войну в Украине

Международный суд ООН, расположенный в нидерландской Гааге, обязал Россию немедленно приостановить военные действия, начатые ею 24 февраля на территории Украины. Как говорится в сообщении суда, за такое решение проголосовали 13 судей, против - двое.

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Решение принято в качестве временной меры в рамках иска Украины против России, поданного в связи с искажением последней понятия геноцида для оправдания своей агрессии.

Более того, суд с таким же результатом голосования постановил, что РФ должна обеспечить, чтобы любые воинские или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут находиться под ее руководством или поддерживаться ею, а также любые организации и лица, которые могут быть под ее контролем, не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий.

Также судьи единогласно проголосовали за обязательство обеих сторон "воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор в суде или затруднить его разрешение".

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - прокомментировал решение украинский президент Владимир Зеленский.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook отметил, что решение является именно "тем, чего требовала Украина".

"Мы получили все, что просили. Почему это важно? На самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться. Суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины. 13 судей поддержали решение, против были только двое (РФ и Китай), это мощный результат, придающий вес решению", - указал он.

По словам министра, юридически обязывающее решение Международного суда ООН "станет точкой отсчета" для других юридических и политических оценок российской агрессии.

"Украина здесь победила и требует от России немедленного выполнения приказа суда и прекращения агрессии. Международная юридическая ответственность занимает время, и рассмотрение дела теперь продолжится, но ответственность России неизбежна. На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций. Не сомневаюсь, что и здесь мы победим, и в конце концов деньгами Россия также заплатит", - добавил Кулеба.

Напомним, что данный иск был подан Украиной 27 февраля. Перед этим Зеленский призывал признать именно действия России геноцидом и лишить ее права голоса в Совете безопасности ООН. Сама же Россия в лице своего руководства называла якобы проводимый Украиной "геноцид" против населения Донбасса в качестве одной из причин признания независимости "ДНР" и "ЛНР", для обеспечения дальнейшей безопасности которых якобы и была начала война против Украины.

В то же время, по данным опроса социологической группы "Рейтинг" 12-13 марта, 56% украинцев называют как раз геноцид Россией украинцев главной целью ее военного вторжения в Украину 24 февраля.