Ворог атакує на Донбасі: ЗСУ знищили 7 танків

За добу українські бійці відбили чотири атаки російських військ у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Наші солдати знищили 7 танків, 7 одиниць бронемашин, 2 автомобілі та протитанкову зброю гармата. Ворог також зазнав втрат у живій силі.

Для посилення військ в Україні Росія перекинула близько 2 тисяч військовослужбовців з окупованих територій Грузії.

У Генштабі наголосили, що на окупованих територіях України окупанти продовжують грабувати будинки та квартири місцевих мешканців, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів.

На захопленій території Луганської області окупаційна влада планує з 1 квітня провести чергову хвилю мобілізації. Не виключено, що вона охопить нещодавно окуповані населені пункти регіону.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Росія відводить війська від Києва для перепозиціонування, і загроза для Києва не зникла.

Російські війська продовжують вчиняти військові злочини в Україні та завдавати ударів по мирних жителях та інфраструктурі. Попри успіх української делегації на переговорах у Стамбулі, ворог не перестає вести вогонь. Зокрема, загарбники обстріляли Миколаївську ОДА.