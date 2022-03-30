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Ворог атакує на Донбасі: ЗСУ знищили 7 танків
За добу українські бійці відбили чотири атаки російських військ у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Наші солдати знищили 7 танків, 7 одиниць бронемашин, 2 автомобілі та протитанкову зброю гармата. Ворог також зазнав втрат у живій силі.
Для посилення військ в Україні Росія перекинула близько 2 тисяч військовослужбовців з окупованих територій Грузії.
У Генштабі наголосили, що на окупованих територіях України окупанти продовжують грабувати будинки та квартири місцевих мешканців, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На захопленій території Луганської області окупаційна влада планує з 1 квітня провести чергову хвилю мобілізації. Не виключено, що вона охопить нещодавно окуповані населені пункти регіону.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Росія відводить війська від Києва для перепозиціонування, і загроза для Києва не зникла.
Російські війська продовжують вчиняти військові злочини в Україні та завдавати ударів по мирних жителях та інфраструктурі. Попри успіх української делегації на переговорах у Стамбулі, ворог не перестає вести вогонь. Зокрема, загарбники обстріляли Миколаївську ОДА.