Російські окупанти викрали мера Голої Пристані

Представники російських окупаційних військ викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, вже відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

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"За даними слідства, 28 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради. Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб", - повідомленні.

У свою чергу глава Асоціації міст України та мер Києва Віталій Кличко нагадав, що окрім Бабича, окупанти продовжують утримувати мера Берислава Олександра Шаповалова.

"Орда продовжує звірствувати на тимчасово окупованих територіях України. Вбивства, викрадення та тортури цивільних - ось що робить російський агресор, що прийшов знищити Україну й українців. За час війни, з 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів" – додав він.

Кличко підкреслив, що викрадення голів сільських, селищних та міських громад, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх їх мешканців, оскільки все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить їхня доля, покладається на саме на мерів.

Зазначимо, що Бабич до цього регулярно публікував на своїй Facebook сторінці відеозвернення: останнє з них було зроблено вдень 27 березня. До цього мер також повідомляв про зникнення старости села Стара Збур'ївка.

Нагадаємо, що раніше також повідомлялося про викрадення, зокрема, мерів Мелітополя, Скадовська, згаданого Берислава, Дніпрорудного, голів Великобурлуцької селищної та Циркунівської сільської громад Харківської області, а також низки депутатів місцевих рад та інших місцевих чиновників на захоплених територіях. Відомо, що декого з них відпустили або обміняли, зокрема мера Мелітополя Івана Федорова, який був вивезений окупантами до Луганська і незабаром обміняний на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що деякі з викрадених на окупованих Росією територіях мерів були вбиті, проте не уточнив, кого має на увазі. Раніше повідомлялося лише про загибель голови окупованої російськими військами Гостомельської селищної громади Київської області Юрія Прилипка.