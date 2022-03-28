У Генічеську росіяни викрали депутата міськради Коновалова

Сьогодні, 28 березня, російські окупанти затримали депутата Генічеської міської ради від партії "Слуга Народу" Олексія Коновалова.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, близько 10 години Коновалов із дружиною рухалися на автомобілі в напрямку Генічеська. На посаді окупантів його зупинили для перевірки документів.

Соболевський зазначив, що російські військові мають при собі списки осіб, які їх цікавлять.

"Олексій Коновалов був у списках, тому був затриманий і перевезений до Вищого професійного училища 17 міста Генічеська. Зв'язку з депутатом немає. Дружина залишилася на місці, її не чіпали", — написав заступник голови Херсонської облради.

Соболевський зазначив, що Коновалов є директором КП "Комунсервіс" у селі Щасливцеве.

На ньому є відповідальність за функціонування нормальної життєдіяльності суспільства та вирішення багатьох гуманітарних питань, наголосив чиновник.

Соболевський також додав, що наразі є інформація про можливе викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабича та голови Каланчака Світлани Фоміної. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу Economist розповів, що російські окупанти на захоплених ними територіях викрали та вбили кількох українських мерів.

На сьогоднішній день відомо про викрадення або тимчасове зникнення щонайменше кількох з них, зокрема мерів Мелітополя, Скадовська, Берислава, Дніпрорудного, голів Великобурлуцької селищної та Циркунівської сільської громад Харківської області, а також низки депутатів місцевих рад та інших місцевих чиновників.

Відомо, що частина їх незабаром була звільнена. Зокрема, мера Мелітополя Івана Федорова було вивезено окупантами до Луганська, його незабаром обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

4 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на зв'язок перестав виходити мер Рубіжного Сергій Хортів, після чого він "призначив керувати Рубіжним" голову Сєвєродонецької райадміністрації Романа Власенка. Надалі про долю Хортіва публічно не повідомлялося.