Жителей захватываемых российскими войсками районов Донбасса принудительно вывозят в концлагеря в РФ — Денисова

Женщины и дети с временно оккупированных российскими войсками территорий Донецкой и Луганской областей массово принудительно вывозятся на территорию РФ. Об этом написала на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"В населенных пунктах, в которые входят рашистские войска, для жителей организуются так называемые "гуманитарные коридоры" для вывоза в страну-агрессор. Женщин, детей, пожилых людей обыскивают, отбирают украинские документы, телефоны и отправляют в приграничные области РФ. Там их размещают в концентрационных лагерях с последующим перемещением в депрессивные регионы России на поселение", — заявила омбудсмен.

По ее словам, такие люди остаются без средств связи с родными, часто не имеют еды и предметов первой необходимости. В то же время данных о количестве вывезенных лиц на сегодня нет.

Денисова лишь отметила, что украинская сторона расследует незаконный вывоз в Россию 2389 детей с оккупированных территорий Донбасса, о котором накануне сообщало Министерство иностранных дел.

"Но рашистская пресса, склонная к искажению реальности в сторону преувеличения захватнических достижений, отмечает 206 тысяч переселенцев из Донбасса. Можем предположить наличие тысяч принудительно вывезенных дончан и луганчан с оккупированных территорий", — написала она.

По ее словам, попытки вывоза украинцев в страну-оккупант фиксировались также в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Судьба принудительно вывезенных людей неизвестна.

Омбудсмен подчеркнула, что указанные действия квалифицируются как похищение людей и являются военным преступлением и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

"Призываю международное сообщество учесть террористическую деятельность войск государства-агрессора при определении пределов санкционного давления на РФ. Призываю граждан Украины: не доверяйте оккупантам! Для эвакуации используйте исключительно согласованные гуманитарные коридоры, объявленные на страницах органов власти Украины", — добавила Денисова.

Отметим, что, по данным российских властей на 21 марта, публикуемым Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в РФ бежало уже 252,4 тысячи граждан Украины. Кроме того, еще 113 тысяч человек называются выехавшими в РФ с территорий, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" до войны, в период 21-23 февраля.