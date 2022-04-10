Не дійшли до Ізюму: на Харківщині ЗСУ знищили колону ворожої техніки

У ніч із 9 на 10 квітня Збройні сили України знищили у Харківській області велику колону російської техніки та живої сили.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ знищено велику колону ворожої техніки та живої сили, які прямували у бік Ізюму", – зазначив він.

Сингубов наголосив, що у Вільхівці українська армія повністю завершила зачистку території.

"Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди надходять навіть зі "своїми", - написав глава ОВА.

Глава ОВ також зазначив, що зараз триває евакуація людей з Лозової, звідки вже виїхали близько 20 тисяч людей.

"Підсилюємо доставку гуманітарної допомоги до територіальних громад. Обласний логістичний штаб продовжує отримувати найнеобхідніше: продукти харчування, засоби гігієни та інше. Усіх волонтерів, хто має можливість допомогти, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА", – додав Синегубов.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня Збройні сили України в Харківській області перейшли у контрнаступ і кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.