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У Харківській області бійці ЗСУ розбили колону російської техніки (ВІДЕО)
На Харківщині військовослужбовці 93-ї бригади окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили колону російської техніки.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних Сил України (СтратКом ЗСУ).
"Йшла колона, дочекалися, відпрацювали, ось результат. Неушкодженим залишилося лише рагу з овочів", – йдеться у повідомленні.
У СтратКомі зазначили, що колона складалася з семи одиниць техніки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами бійця 93-ї бригади, техніку окупантів знищили із протитанкового ракетного комплексу "Стугна" українського виробництва.
Окупанти, як розповів солдат, втекли з поля бою, після чого були затримані місцевими жителями.
Нагадаємо, 27 лютого українські військові знищили колону військової техніки армії Російської Федерації. У колоні було близько 200 одиниць техніки, більшість із яких танки.
Перед цим артилеристи Збройних сил України підірвали 56 цистерн із паливом для техніки російської армії.