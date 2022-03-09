У Харківській області бійці ЗСУ розбили колону російської техніки (ВІДЕО)

На Харківщині військовослужбовці 93-ї бригади окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили колону російської техніки.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних Сил України (СтратКом ЗСУ).

"Йшла колона, дочекалися, відпрацювали, ось результат. Неушкодженим залишилося лише рагу з овочів", – йдеться у повідомленні.

У СтратКомі зазначили, що колона складалася з семи одиниць техніки.

За словами бійця 93-ї бригади, техніку окупантів знищили із протитанкового ракетного комплексу "Стугна" українського виробництва.

Окупанти, як розповів солдат, втекли з поля бою, після чого були затримані місцевими жителями.

Нагадаємо, 27 лютого українські військові знищили колону військової техніки армії Російської Федерації. У колоні було близько 200 одиниць техніки, більшість із яких танки.

Перед цим артилеристи Збройних сил України підірвали 56 цистерн із паливом для техніки російської армії.