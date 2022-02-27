На Чернігівщині місцеві жителі зупинили колону російських танків (ВІДЕО)

На Чернігівщині, куди російські окупанти заходять з території Білорусі, місцеві жителі без зброї змогли зупинити колону російської техніки.

Як повідомляє war-Ukraine info, поліцейські та громадські активісти без пострілу зупинили колону російських танків у Корюківці Чернігівської області.

Люди вийшли на дорогу, щоби не дати можливості проїхати техніці окупантів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні близько півночі українські військові знищили колону військової техніки армії Російської Федерації.

Як повідомили місцеві жителі, колона рухалася із боку Сумської області на територію Полтавщини. У ній було близько 200 одиниць техніки, більшість із яких танки.

Нагадаємо, артилеристи Збройних сил України підірвали 56 цистерн із паливом для техніки російської армії.