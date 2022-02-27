В Черниговской области местные жители остановили колонну российских танков (ВИДЕО)

В Черниговской области, куда российские оккупанты заходят с территории Беларуси, местные жители без оружия смогли остановить колонну российской техники.

Как сообщает war-Ukraine info, полицейские и общественные активисты без выстрела остановили колонну российских танков в Корюковке Черниговской области.

Люди вышли на дорогу, чтобы не дать возможности проехать технике оккупантов.

Ранее сообщалось, что сегодня около полуночи украинские военные уничтожили колонну военной техники армии Российской Федерации.

Как сообщили местные жители, колонна двигалась со стороны Сумской области на территорию Полтавщины. В ней было около 200 единиц техники, большинство из которой – танки.

Напомним, артиллеристы Вооруженных сил Украины взорвали 56 цистерн с топливом для техники российской армии.