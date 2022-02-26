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ВСУ взорвали 56 цистерн с топливом для техники российской армии - Геращенко

ВСУ взорвали 56 цистерн с топливом для техники российской армии - Геращенко
Фото: Petar Petrov / NurPhoto / AFP

Артиллеристы Вооруженных сил Украины взорвали 56 цистерн с топливом для техники российской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко рассказал, что бензовозы с соляркой пришли из РФ сегодня, 26 февраля 2022 года, на станцию Низковка Корюковского района. Топливо предназначалось для колонн российских войск, наступающих с направления Чернигов-Сумы.

Эшелон заметили местные жители населенных пунктов Корюковского района и тут же через социальные сети передали информацию об этом ВСУ.

Фото 2 — ВСУ взорвали 56 цистерн с топливом для техники российской армии - Геращенко
Фото: Антон Геращенко

Впоследствии по станции отработали украинские артиллеристы, взорвав эшелон с более чем 3000 (возможно, тонн. Геращенко не уточняет - Delo.ua) топлива для армии оккупантов.

По словам Геращенко, очевидцы сообщают, что на месте станции было море огня.

"Поскольку пути в РФ разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с Востока", - отметил советник министра.

Он добавил, что осталось "уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессор будет отброшен от столицы".