ЗСУ підірвали 56 цистерн з паливом для техніки російської армії - Геращенко

Артилеристи Збройних сил України підірвали 56 цистерн із паливом для техніки російської армії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Геращенко розповів, що бензовози із соляркою прийшли з РФ сьогодні, 26 лютого 2022 року, на станцію Низківка Корюківського району. Паливо призначалося для колон російських військ, що йдуть напрямком Чернігів - Суми.

Ешелон помітили місцеві жителі населених пунктів Корюківського району і одразу через соціальні мережі передали інформацію про це ЗСУ.

Фото: Антон Геращенко

Згодом по станції відпрацювали українські артилеристи, підірвавши ешелон із понад 3000 (можливо, тонн. Геращенко не уточнює – Delo.ua) палива для армії окупантів.

За словами Геращенків, очевидці повідомляють, що на місці станції було море вогню.

"Оскільки шляхи до РФ розібрані і швидко їх не відновлять, ЗСУ фактично зупинили просування противника до Києва зі Сходу", - зазначив радник міністра.

Він додав, що залишилося "знищити Гостомельське угруповання ворога і агресор буде відкинуто від столиці".