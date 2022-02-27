В Полтавской области ВСУ уничтожили колонну российской техники

Сегодня около полуночи украинские военные уничтожили колонну военной техники армии Российской Федерации.

Об этом заявил представитель Полтавского областного территориального центра комплектации и социальной помощи (ОТЦК и СП) капитан Роман Истомин, передает АрмияInform.

По его словам, в колонне было около 200 единиц техники, большинство из которой – танки.

Как сообщили местные жители, колонна двигалась со стороны Сумской области на территорию Полтавщины.

"Благодаря совместным действиям ТРО ВСУ, военной авиации и взаимодействующих подразделений артиллерии колонна была уничтожена", – говорится в сообщении.

Кроме этого, всю ночь и уже утром 27 февраля в штаб территориальной обороны поступает информация о российской технике, у которой закончилось горючее.

"Российские солдаты ходят по дворам с канистрами", – сообщают жители населенных пунктов на границе Полтавской и Сумской областей.

Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил Украины взорвали 56 цистерн с топливом для техники российской армии.