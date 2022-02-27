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У Полтавській області ЗСУ знищили колону російської техніки

У Полтавській області ЗСУ знищили колону російської техніки
Фото: Facebook/Міністерство оборони України

Сьогодні близько півночі українські військові знищили колону військової техніки армії Російської Федерації.

Про це заявив представник Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної допомоги (ОТЦК та СП) капітан Роман Істомін, передає АрміяInform.

За його словами, у колоні було близько 200 одиниць техніки, більшість із якої – танки.  

Як повідомили місцеві жителі, колона рухалася із боку Сумської області на територію Полтавщини.

"Завдяки спільним діям ТРО ЗСУ, військової авіації та взаємодіючих підрозділів артилерії колона була знищена", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, всю ніч і вже вранці 27 лютого до штабу територіальної оборони надходить інформація про російську техніку, у якої закінчилося пальне.

"Російські солдати ходять дворами з каністрами", – повідомляють мешканці населених пунктів на кордоні Полтавської та Сумської областей.

Раніше повідомлялося, що артилеристи Збройних сил України підірвали 56 цистерн із паливом для техніки російської армії.

Автор:
Дмитро Нарожний