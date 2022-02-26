Повітряні Сили України за добу знищили 11 вертольотів, три винищувачі, два штурмовики та військово-транспортний літак з десантом

Протиповітряна оборона Повітряних Сил України продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника. Протягом останної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1. Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки. Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.