Воздушные Силы Украины за сутки уничтожили 11 вертолетов, три истребителя, два штурмовика и военно-транспортный самолет с десантом

Противовоздушная оборона Воздушных Сил Украины продолжает наносить существенные потери авиации кафиров, бронетехнике и живой силе противника. За последние сутки российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Вражескую технику уничтожали: истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1. Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники. Молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Байрактар ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами”, — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.