ЄС готується заморозити активи Путіна та Лаврова

В рамках нового пакету персональних санкцій поїздки не буде заборонено.

ЄС готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в рамках нового пакету санкцій. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

При цьому Путіну і Лаврову не заборонять поїздки, що вказує на готовність ЄС зберегти дипломатичні можливості відкритими.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила військовий стан.

За час вторгнення в Україну російські війська зазнали великих втрат — за добу, 25 лютого, станом на 14.30 знищено понад 1000 окупантів.

Сьогодні, 25 лютого, президент Зеленський дорікнув світовій спільноті за недостатню підтримку України. За його словами, Європа має достатню силу, щоб зупинити російську агресію.