В Харьковской области бойцы ВСУ разбили колонну российской техники (ВИДЕО)

В Харьковской области военнослужащие 93-й бригады отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили колонну российской техники.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины (СтратКом ВСУ).

"Шла колонна, дождались, отработали, вот результат. Неповрежденным осталось только рагу из овощей", – говорится в сообщении.

В СтратКоме отметили, что колонна состояла из семи единиц техники.

По словам бойца 93-й бригады, технику оккупантов уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" украинского производства.

Оставшиеся в живых оккупанты, как рассказал солдат, сбежали с поля боя, после чего были задержаны местными жителями.

Напомним, 27 февраля украинские военные уничтожили колонну военной техники армии Российской Федерации. В колонне было около 200 единиц техники, большинство из которой танки.

Перед этим артиллеристы Вооруженных сил Украины взорвали 56 цистерн с топливом для техники российской армии.