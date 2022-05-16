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Українські захисники вийшли на державний кордон України у Харківській області

Українські захисники вийшли на державний кордон України у Харківській області

Бійці 227 батальйону 127 бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України вийшли на державний кордон України. Про це 16 травня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

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З нагоди виходу до державного кордону українські захисники записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому прозвітували про свої успіхи.

Зазначимо, що поки що точно невідомо, яку саме ділянку держкордону в Харківській області контролюють ЗСУ. У Генштабі вранці 16 травня повідомили, що під Харковом противник намагається не допустити поступу українських військових до кордону на певних ділянках.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни (ISW) ще 7 травня повідомляв, що Збройні сили України успішно ведуть контрнаступ уздовж широкої дуги навколо Харкова і прогнозував, що "найближчими днями чи тижнями просунуться до кордону з Росією".

ЗСУ пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках 5 травня. Незабаром стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важку зброю, нещодавно поставлену від союзників.

Автор:
Віта Молодан