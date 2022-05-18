Стало известно, на сколько продлят военное положение и мобилизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации на 90 дней.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

"… продлить срок действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в законопроекте.

Мотивом такого решения стало продолжение широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Также Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации.

"…продлить с 25 мая 2022 года срок проведения общей мобилизации на 90 суток", – говорится в законопроекте об утверждении указа.

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал проекты законов о продлении военного положения в Украине после 24 мая и о продлении мобилизации.

На данный момент военное положение в Украине действует до 25 мая, таким образом глава государства предлагает продлить его снова. В частности, всеобщую мобилизацию своим указом президент объявил с началом полномасштабного вторжения России 24 февраля.