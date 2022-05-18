Мобилизацию и военное положение в Украине нужно продлить, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал проекты законов о продлении военного положения в Украине после 24 мая и о продолжении мобилизации.

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Согласно указу президента от 18 апреля 2022 года военное положение в Украине действует до 25 мая, таким образом глава государства предлагает продлить его снова.

Всеобщую мобилизацию своим указом президент Зеленский объявил с началом полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Тексты законов, которыми президент предлагает продлить мобилизацию и военное положение, на сайте Рады отсутствуют.

Отметим, что 76% украинцев положительно относятся к инициативе о мобилизации мужчин призывного возраста определенных профессий для восстановления страны вместо службы в армии. Еще 21% респондентов относятся к этому нейтрально, 6% выступили против, а 3% затруднились с ответом.