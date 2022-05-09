Шмигаль рассказал, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны

Мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", - сказал Шмыгаль.

По данным Кабмина, Украину покинули около 5 миллионов человек.

"Официально зафиксированная цифра - это 4,7 миллиона. За последние чуть более две недели 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%", - добавил премьер-министр.

Отметим, сейчас выехать за границу имеют право только определенные категории украинских мужчин.

непригодные к военной службе;

с отсрочкой от призыва или уведомлением о специальном воинском учете;

самостоятельно воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;

имеющие на содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели;

имеющие на содержании ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки до 18 лет;

имеющие на содержании ребенка с инвалидностью;

имеющие на попечении ребенка с различными недостатками здоровья, но не установлена инвалидность;

имеющие инвалидность I или II группы;

обеспечивающие постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем;

имеющие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО;

имеющие двоих детей до 18 лет и беременную супругу (срок не менее 35 недель);

если жена с инвалидностью I или II группы;

если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены;

работники учреждений, осуществляющих постоянный уход.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что некоторым мужчинам могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Сейчас соответствующие органы работают над таким послаблением.

Отметим, во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. В стране активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.