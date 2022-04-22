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В Кабмине рассказали, что делать в случае принудительной мобилизации в армию РФ
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) опубликовало рекомендации о том, что делать в случае принудительной мобилизации в оккупационную армию.
Как сообщает пресс-служба МинВОТ, почти везде на временно оккупированной территории Украины войска РФ прибегают к распространенной практике – принудительной мобилизации населения.
В министерстве подчеркнули, что начало этой преступной практике оккупанты положили еще в 2014 году.
"Юристы в один голос заявляют: это – международное преступление и нарушение, в частности Женевской конвенции. Такую практику следует рассматривать в комплексном контексте правовой оценки всех последствий агрессии РФ, если таковые станут предметом внимания Международного уголовного суда. Ведь международное право запрещает государству-оккупанту заставлять гражданское население служить в его вооруженных силах", – отмечают в МинВОТ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации министерства, россияне на оккупированном Донбассе и в Крыму буквально охотятся на мужчин призывного возраста (от 18 до 65 лет) и насильно доставляют в так называемые "военкоматы".
Кроме этого, мужчинам запрещают покидать территорию региона. К примеру, в Крыму, учитывая очевидный провал призывной кампании, на днях вообще объявили о запрете выезда с полуострова с 30 апреля, чтобы потенциальные призывники не успели скрыться от войны.
Более того, Россия начала втягивать в войну и украинских детей, о чем заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, уже зафиксировано участие 8 детей в подобных действиях. К примеру, в Харьковской области 12-летний подросток с помощью Telegram-каналов присылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ. Аналогичный факт был зафиксирован и в Луганской области.
В МинВОТ рассказали, что делать, чтобы не попасть в оккупационный призывной пункт. Прежде всего стоит использовать разные форматы саботажа призыва:
– избегать личного получения повесток и звонков с оккупационных "военкоматов";
– изменить номер телефона или временно прекратить его использование, если он известен оккупационным властям;
– изменить место жительства и не сообщать новый адрес проживания;
– если на "призывника" вышли оккупационные власти, не стоит отказываться прямо от "должности", а обосновать причины, почему человек не может служить, например, по состоянию здоровья, религиозным убеждениям или другим причинам. При этом, причину желательно доказать документами, потому стоит подготовиться.
В том случае, если житель оккупированной территории попал под призыв в войска РФ или так называемых "ДНР" или "ЛНР", МинВОТ рекомендует при первом безопасном случае сдаться в плен Вооруженным силам Украины и сообщить о своем украинском гражданстве.
"Тогда вы – только жертва военного преступления и впоследствии вернетесь домой живыми", – подчеркнули в министерстве.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины добавили, что рано или поздно виновные в незаконной мобилизации будут нести уголовную ответственность согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины или в Международном уголовном суде за нарушение статьи 8-2(b) xv Римского устава;
В МинВОТ также призывают граждан, которых незаконно призвали в ряды оккупационных войск, не выполнять приказы, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, разрушению гражданской инфраструктуры.
В противном случае эти действия будут квалифицировать как преступление без срока давности даже при условии принудительного призыва.
В МинВОТ добавили, что если украинский гражданин добровольно присоединится к вооруженным силам России и будет на их стороне участвовать в войне с Украиной, эти действия будут преступлением в соответствии с украинским законодательством, что грозит лишением свободы на срок до 15 лет.
Напомним, российские власти планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее стало известно, что в Херсоне, Николаевской и Запорожской областях российские оккупанты готовятся к псевдореферендумам. Однако местные жители говорят, что не пойдут голосовать.