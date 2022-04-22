У Кабміні розповіли, що робити у разі примусової мобілізації до армії РФ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) опублікувало рекомендації щодо того, що робити у разі примусової мобілізації до окупаційної армії.

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Як повідомляє прес-служба МінТОТ, майже скрізь на тимчасово окупованій території України війська РФ вдаються до поширеної практики – примусової мобілізації населення.

У міністерстві наголосили, що початок цій злочинній практиці окупанти поклали ще у 2014 році.

"Юристи в один голос заявляють: це – міжнародний злочин та порушення, зокрема, Женевської конвенції. Таку практику слід розглядати у комплексному контексті правової оцінки всіх наслідків агресії РФ, якщо такі стануть предметом уваги Міжнародного кримінального суду. Адже міжнародне право забороняє державі-окупанту примушувати цивільне населення служити у його збройних силах", – зазначають у МінТОТ.

За інформацією міністерства, росіяни на окупованому Донбасі та в Криму буквально полюють на чоловіків призовного віку (від 18 до 65 років) та насильно доставляють у так звані "військомати".

Крім того, чоловікам забороняють залишати територію регіону. Наприклад, у Криму, з огляду на очевидний провал призовної кампанії, днями взагалі оголосили про заборону виїзду з півострова з 30 квітня, щоб потенційні призовники не встигли втекти від війни.

Більше того, Росія почала втягувати у війну та українських дітей, про що заявила генпрокурор України Ірина Венедиктова.

За її словами, вже зафіксовано участь 8 дітей у подібних діях. Наприклад, у Харківській області 12-річний підліток за допомогою Telegram-каналів надсилав інформацію про розташування техніки, блокпостів та військових ЗСУ. Аналогічний факт було зафіксовано і у Луганській області.

У МінТОТ розповіли, що робити, щоб не потрапити до окупаційного «призовного пункту». Насамперед варто використовувати різні формати саботажу призову:

– уникати особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних "військкоматів";

– змінити номер телефону або тимчасово припинити його використання, якщо він відомий окупаційній владі;

– змінити місце проживання та не повідомляти нову адресу проживання;

– якщо на "призовника" вийшли окупаційні власті, не варто відмовлятися прямо від "посади", а обґрунтувати причини, чому людина не може служити, наприклад, за станом здоров'я, релігійними переконаннями або за інших причин. При цьому причину бажано довести документами, тому варто підготуватися.

У тому випадку, якщо мешканець окупованої території потрапив під заклик до військ РФ або так званих "ДНР" або "ЛНР", МінТОТ рекомендує при першому безпечному випадку здатися в полон Збройним силам України та повідомити про своє українське громадянство.

"Тоді ви – лише жертва військового злочину і згодом повернетеся додому живими", – наголосили у міністерстві.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України додали, що рано чи пізно винні у незаконній мобілізації нестимуть кримінальну відповідальність згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України або у Міжнародному кримінальному суді за порушення статті 8-2(b) xv Римського статуту;

У МінТОТ також закликають громадян, яких незаконно закликали до лав окупаційних військ, не виконувати накази, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури.

Інакше ці дії кваліфікуватимуть як злочин без терміну давності навіть за умови примусового призову.

У МінТОТ додали, що якщо український громадянин добровільно приєднається до збройних сил Росії і буде на їхньому боці брати участь у війні з Україною, ці дії будуть злочином відповідно до українського законодавства, що загрожує позбавленням волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, російська влада планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Раніше стало відомо, що у Херсоні, Миколаївській та Запорізькій областях російські окупанти готуються до псевдореферендуму. Проте місцеві жителі кажуть, що не підуть голосувати.