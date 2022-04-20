Окупанти депортували до Росії вже півмільйона українців

Російські окупанти силоміць переселяють українців із тимчасово захоплених територій, як це колись робила нацистська Німеччина. Вже примусово переселили до Росії понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей. Українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

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Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН, пише Укрінформ.

Українців відправляють у депресивні регіони РФ, зокрема у північні області та на острів Сахалін.

Крім того, щонайменше 20 тисяч українців тримають у фільтраційних таборах на лінії Мангуш – Микільське – Ялта та близько 5-7 тисяч – у Безіменному Донецькій області.

Загалом, сказав постпред, на сьогодні на територію Росії переселено понад 500 тис. українців, зокрема 121 тис. дітей.

Такі дії російських окупантів можуть бути кваліфіковані як викрадення людей і потребують рішучої відповіді міжнародної спільноти, насамперед відповідних структур ООН, наголосив Кислиця.

"Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни здатні добиватися нових висот", — зазначив він.

Нагадаємо, що російські загарбники з початку війни вивезли на територію РФ понад 700 тисяч українців, з яких 130 тисяч – діти, повідомила омбудсмен Людмила Денісова, пославшись на дані самої РФ. Щодня окупанти депортують 15-20 тисяч людей.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на свої джерела у військових відомствах РФ повідомили про 674 тисячі людей, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти.

Нагадаємо, російські окупанти переселяють українців, яких вони вивозять із тимчасово окупованих територій, до Сибіру та за Полярне коло. Близько 100 тисяч людей вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх будинків.