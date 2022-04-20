Оккупанты депортировали в Россию уже полмиллиона украинцев

Российские оккупанты насильно переселяют украинцев с временно захваченных территорий, как это когда-то делала нацистская Германия. Уже принудительно переселили в Россию более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысячу детей. Украинцам выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.

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Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, пишет Укринформ.

Украинцев отправляют в депрессивные регионы РФ, в частности в северные области и на остров Сахалин.

Кроме того, не менее 20 тысяч украинцев держат в фильтрационных лагерях на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5-7 тысяч – в Безымянном Донецкой области.

В целом, сказал постпред, на сегодняшний день на территорию России переселено более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысяча детей.

Такие действия российских оккупантов могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного сообщества, прежде всего соответствующих структур ООН, подчеркнул Кислица.

"Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны добиваться новых высот", — отметил он.

Отметим, российские захватчики с начала войны вывезли на территорию РФ более 700 тысяч украинцев, из которых 130 тысяч – дети, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, сославшись на данные самой РФ. Ежедневно оккупанты депортируют 15-20 тысяч человек.

Ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники в военных ведомствах РФ сообщили о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети.

Напомним, российские оккупанты переселяют украинцев, которых они вывозят с временно оккупированных территорий, в Сибирь и за Полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов.