В оккупированном Изюме россияне принудительно мобилизуют мужчин

За неимением человеческих ресурсов российские захватчики пытаются приобщить к боевым действиям украинских мужчин. Враг принудительно мобилизует для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.

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Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются привлечь к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий. В городе Изюме начата принудительная мобилизация мужчин. Отныне проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета", - сообщила Денисова.

По ее информации, захватчики врываются в дома изюмцев - ищут ветеранов АТО и общественных активистов.Также мужчин начали активно агитировать вступать в ряды "народной милиции".

"Принудительная мобилизация на оккупированных Россией территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству заставлять лиц, которые находятся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", - заявила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине.

Ранее Людмила Денисова заявляла о том, что оккупационные власти “ЛДНР” проводят мобилизацию детей в ряды незаконных вооруженных формирований, участвовавших в так называемых “патриотических клубах”.

Напомним, установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой "ДНР". Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов.

Напомним, 19 апреля в Изюмском районе российские военные зарядили РСЗО "Град" химическим веществом, после чего открыли огонь по населенным пунктам Изюмского района.