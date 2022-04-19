В окупованому Ізюмі росіяни примусово мобілізують чоловіків

Через відсутність людських ресурсів російські загарбники намагаються долучити до бойових дій українських чоловіків. Ворог примусово мобілізує для участі у війні проти України мешканців тимчасово окупованого Ізюму Харківської області.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Через брак людських ресурсів загарбники намагаються залучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій. У місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Відтепер прохід через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка", - повідомила Денисова.

За її інформацією, загарбники вриваються до будинків ізюмців - шукають колишніх ветеранів АТО та громадських активістів. Також чоловіків почали активно агітувати вступати до лав "народної міліції".

Денісова наголосила, що примусова мобілізація на окупованих РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень прав людини в Україні.

Раніше Людмила Денісова заявляла про те, що окупаційна влада “ЛДНР” проводить мобілізацію дітей до лав незаконних збройних формувань, які брали участь у так званих “патріотичних клубах”.

Нагадаємо, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч людей на території так званої ДНР. Проте зазначені показники було виконано лише на 20 відсотків.

Нагадаємо, 19 квітня в Ізюмському районі російські військові зарядили РСЗВ "Град" хімічною речовиною, після чого відкрили вогонь по населених пунктах Ізюмського району.