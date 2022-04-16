Россия на оккупированных территориях проводит мобилизацию детей, - Денисова

Оккупационные власти ЛДНР проводят мобилизацию детей в ряды незаконных вооруженных формирований, участвовавших в так называемых «патриотических клубах».

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Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

«По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, кафиры мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов начиная с 16 лет. Среди подростков уже есть погибшие, в частности, Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба «Наследники победы» Территориального штаба города Комсомольское ОО «Военно-патриотическое движение «Молодая гвардия-Юнармия», — отметила омбудсмен.

По ее словам, пропаганда и проведение военных учений в отношении детей проводится ОРДЛО уже не один год. С 2017 года самопровозглашенные республики учат «выпускникам», готовым брать в руки оружие. Пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей, временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах.

«В резолюции Совета безопасности ООН № 2427 (2018) отмечается, что к детям, которые были завербованы в нарушение применимого международного права вооруженными силами и вооруженными группами и в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться как к жертвам нарушений международного права, так и настойчиво призывает государства-члены соблюдать применимые обязательства в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав детей в Украине», - подчеркнула Денисова.

Напомним, установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов.