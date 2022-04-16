Росія на окупованих територіях проводить мобілізацію дітей, — Денісова

Окупаційна влада “ЛДНР” проводить мобілізацію дітей до лав незаконних збройних формувань, які брали участь у так званих “патріотичних клубах”.

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Про це повідомила уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова.

"За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів починаючи з 16 років. Серед підлітків вже є загиблі, зокрема, Іван Шифман, учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу "Наследники победы" Територіального штабу міста Комсомольське ГО "Військово-патріотичного руху "Молода гвардія-Юнармія", — відзначила омбудсмен.

За її словами, пропаганда та проведення військових навчань щодо дітей проводиться ОРДЛО вже не один рік. З 2017 року самопроголошені республіки навчають «випускників», готових брати до рук зброю. Пропагуючи вступ до армії цивільного населення, включаючи дітей, тимчасово окупованих територій, РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах.

"У резолюції Ради безпеки ООН № 2427 (2018) наголошується, що до дітей, які були завербовані на порушення застосовного міжнародного права збройними силами та збройними групами та у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно ставитися як до жертв порушень міжнародного права, і наполегливо закликає держави-члени дотримуватись застосованих зобов’язань згідно з Конвенцією про права дитини. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні", — наголосила Денісова.

Нагадаємо, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої "ДНР". Проте зазначені показники було виконано лише на 20 відсотків.