Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання біля східного кордону України та посилює артилерійські підрозділи.

Станом на 6:00 14 квітня російські окупаційні війська продовжують нарощувати авіаційне угруповання біля східного кордону України та посилюють артилерійські підрозділи. Про це повідомляє Геренальний штаб ЗСУ.

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Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує існуючі системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння на всій території України. Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях", - сказано в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не робив. Певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки.

На білоруському населеному пункті Холміч, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки Білорусь перевіряє особисті телефони. Громадянським повідомляється, що українські підрозділи будь-коли можуть вчинити напад на територію Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності здійснює зосередження зазначених підрозділів у Білгородській та Воронезькій областях. Ворог посилює контроль кордону, виробляє інженерне обладнання позицій, опорних пунктів та забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку противник веде розвідку можливих напрямів наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріл міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов'янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Удачі не мав. Тривають бої.

За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога у районі Сєверодонецька.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Проте зазначені показники було виконано лише на 20 відсотків.

На Южнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи щодо інженерного обладнання позицій. Чинить вплив на підрозділи наших військ.

Ворог веде бойові дії у районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій у районі Осокорівки.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника.

Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито двох ворожих винищувачів.

Нагадаємо, у рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

У зв’язку з цим голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців населених пунктів області, які залишаються на сьогодні під контролем українських військ, терміново евакуюватись.