Российские военные применили химическое оружие в Изюмском районе, - депутат местного горсовета

В Изюмском районе российские военные зарядили РСЗО "Град" химическим веществом, после чего открыли огонь по населенным пунктам Изюмского района.

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Об этом сообщает местный депутат Никита Каракай со ссылкой на собственные источники.

В Изюмском районе российские военные применили химическое оружие. По моим данным, заряды с веществом были выпущены из РСЗО "Град". Образующийся после взрывов газ стелется по земле", — написал Каракай в своем Facebook .

У пострадавших проявились следующие симптомы: покраснение глаз, тошнота, рвота, нарушение дыхания, обморок. У них взяли анализы крови, одежду отправили на экспертизу.

Ранее,11 апреля, сообщалось, что российские военные сбросили на Мариуполь неизвестное вещество. Позже Министерство обороны Украины заявило, что проверяет информацию по применению химического оружия в городе.