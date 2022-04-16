В селе на Сумщине нашли остатки ядовитого вещества "Зарин"

В Сумской области после российской оккупации нашли остатки химического оружия - ампулы зарина и других веществ.

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16 апреля в Сумской области в селе Белка, где до этого находились российские кафиры, были обнаружены остатки химического оружия — зарина и других веществ. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Юрий Бова в эфире Украинского радио.

“Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. В настоящее время этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом кафиры хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам”, - сказал Бова.

По его словам, за месяц, что оккупанты находились на Сумщине, они расставили много своих растяжек, заминировано немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.

Напомним, 11 апреля российские военные сбросили на город неизвестное вещество, отравления получили три человека. Об этом сообщил учредитель "Азова" Андрей Белецкий. За несколько часов до атаки центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявлял о намерениях врага применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской "Азовстали".