У селі на Сумщині знайшли залишки отруйної речовини “Зарін”

На Сумщині після російської окупації знайшли залишки хімічної зброї - ампули заріну та інших речовин.

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16 квітня на Сумщині у селі Білка, де до цього перебували російські окупанти, було виявлено залишки хімічної зброї — заріну та інших речовин. Про повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Юрій Бова в ефірі Українського радіо.

“Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї — це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах”, - сказав Бова.

За його словами, за місяць, що окупанти перебували у Тростянці, вони розставили багато своїх розтяжок, заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об’єктів.

Нагададємо, 11 квітня російські військові скинули на місто невідому речовину, отруєння отримали троє людей. Про це повідомив засновник "Азову" Андрій Білецький. За кілька годин до атаки центр протидії дезінформації при РНБО України заявляв про наміри ворога застосувати хімічну зброю проти українських військових, котрі утримують оборону маріупольської "Азовсталі".