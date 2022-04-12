При химатаке войсками РФ в Мариуполе пострадали три человека

В результате того, что вечером 11 апреля российские военные сбросили на город неизвестное отравляющее вещество, отравления получили три человека. Об этом сообщил основатель "Азова" Андрей Билецкий

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"Если говорить о практической стороне удара – она небольшая. Три человека имеют четкие признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий", — заявил он.

По его словам применение такого вила оружия свидетельствует о бессилии и трусости оккупантов.

"Чтобы выйти из этого тупика, чтобы начать продвигаться вперед, начали использовать такое неизбирательное, такое нечеловеческое оружие как химическое", – сказал Билецкий.

Напомним, пока неизвестно, какое именно вещество использовали захватчики. Люди сразу же начали ощущать первые симптомы отравления, отмечают в полку. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

За несколько часов до атаки центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявлял, о намерениях врага применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской "Азовстали".

В Мариуполе продолжаются бои, на днях россияне обстреляли единственный в Украине ледокол.