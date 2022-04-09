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В мариупольском порту обстреляли единственный в Украине ледокол
8 апреля в мариупольском порту российские войска обстреляли единственный в Украине ледокол “Капитан Белоусов” с экипажем на борту.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, в результате обстрела один человек погиб и несколько получили ранения.
По информации генпрокуратуры, под процессуальным руководством Мариупольской окружной прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).
Судно построено в 1953 году на Хельсинкской верфи Wärtsilä (Вяртсиля) и на данный момент является единственным ледоколом в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Капитан Белоусов" водит караваны судов в Азовском море. Его мощность составляет 10,5 тысячи лошадиных сил.
В ноябре 2017 года ледокол проходил ремонт на Азовском судоремонтном заводе.
Ранее сообщалось, что 4 апреля около 22:40 в Мариуполе российские войска обстреляли находящееся на 16 причале Мариупольского морского порта гражданское торговое судно "Азбург" под флагом Доминиканской Республики.
Напомним, 25 февраля в порту "Пивденный", расположенном в Черном море в районе Одессы, попали под ракетный обстрел два судна, которые шли под флагами Панамы и Молдовы.
За день до этого в 50 морских милях к югу от Одессы российский снаряд прилетел в трюм турецкого корабля "Юпитер" (под флагом Маршалловых островов), направляющегося из Одессы в Румынию.