В мариупольском порту обстреляли единственный в Украине ледокол

8 апреля в мариупольском порту российские войска обстреляли единственный в Украине ледокол “Капитан Белоусов” с экипажем на борту.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, в результате обстрела один человек погиб и несколько получили ранения.

По информации генпрокуратуры, под процессуальным руководством Мариупольской окружной прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).

Судно построено в 1953 году на Хельсинкской верфи Wärtsilä (Вяртсиля) и на данный момент является единственным ледоколом в Украине.

"Капитан Белоусов" водит караваны судов в Азовском море. Его мощность составляет 10,5 тысячи лошадиных сил.

В ноябре 2017 года ледокол проходил ремонт на Азовском судоремонтном заводе.

Ранее сообщалось, что 4 апреля около 22:40 в Мариуполе российские войска обстреляли находящееся на 16 причале Мариупольского морского порта гражданское торговое судно "Азбург" под флагом Доминиканской Республики.

Напомним, 25 февраля в порту "Пивденный", расположенном в Черном море в районе Одессы, попали под ракетный обстрел два судна, которые шли под флагами Панамы и Молдовы.

За день до этого в 50 морских милях к югу от Одессы российский снаряд прилетел в трюм турецкого корабля "Юпитер" (под флагом Маршалловых островов), направляющегося из Одессы в Румынию.