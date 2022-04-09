У маріупольському порту обстріляли єдиний в Україні криголам

8 квітня у маріупольському порту російські війська обстріляли єдиний в Україні криголам “Капітан Білоусов” з екіпажем на борту.

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Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, в результаті обстрілу одна людина загинула і декілька отримали поранення.

За інформацією генпрокуратури, під процесуальним керівництвом Маріупольської окружної прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України).

Судно збудовано у 1953 році на Гельсінкській корабельні Wärtsilä (Вяртсиля) і на даний момент є єдиним криголамом в Україні.

"Капітан Білоусов" водить каравани суден в Азовському морі. Його потужність становить 10,5 тисячі кінських сил.

У листопаді 2017 року криголампроходив ремонт на Азовському судноремонтному заводі.

Раніше повідомлялося, що 4 квітня близько 22:40 в Маріуполі російські війська обстріляли цивільне торгове судно "Азбург" під прапором Домініканської Республіки, яке знаходилося на 16 причалі Маріупольського морського порту.

Нагадаємо, 25 лютого в порту "Південний", розташованому в Чорному морі в районі Одеси, потрапили під ракетний обстріл два судна, які йшли під прапорами Панами та Молдови.

За день до цього за 50 морських миль на південь від Одеси російський снаряд прилетів до трюму турецького корабля "Юпітер" (під прапором Маршаллових островів), що прямує з Одеси до Румунії.