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За хіматаки військами РФ у Маріуполі постраждали троє людей
Внаслідок того, що ввечері 11 квітня російські військові скинули на місто невідому отруйну речовину, отруєння отримали троє людей. Про це повідомив засновник "Азову" Андрій Білецький.
"Якщо говорити про практичний бік удару - він невеликий. Три людини мають чіткі ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків", - заявив він.
За його словами, застосування такого вила зброї свідчить про безсилля і боягузтво окупантів.
"Щоб вийти з цього глухого кута, щоб почати просуватися вперед, почали використовувати таку невибіркову, таку нелюдську зброю як хімічну", – сказав Білецький.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, поки що невідомо, яку саме речовину використовували загарбники. Люди одразу ж почали відчувати перші симптоми отруєння, зазначають у полку. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
За кілька годин до атаки центр протидії дезінформації при РНБО України заявляв про наміри ворога застосувати хімічну зброю проти українських військових, які утримують оборону маріупольської "Азовсталі".
У Маріуполі тривають бої, днями росіяни обстріляли єдиний в Україні криголам.