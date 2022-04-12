За хіматаки військами РФ у Маріуполі постраждали троє людей

Внаслідок того, що ввечері 11 квітня російські військові скинули на місто невідому отруйну речовину, отруєння отримали троє людей. Про це повідомив засновник "Азову" Андрій Білецький.

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"Якщо говорити про практичний бік удару - він невеликий. Три людини мають чіткі ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків", - заявив він.

За його словами, застосування такого вила зброї свідчить про безсилля і боягузтво окупантів.

"Щоб вийти з цього глухого кута, щоб почати просуватися вперед, почали використовувати таку невибіркову, таку нелюдську зброю як хімічну", – сказав Білецький.

Нагадаємо, поки що невідомо, яку саме речовину використовували загарбники. Люди одразу ж почали відчувати перші симптоми отруєння, зазначають у полку. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

За кілька годин до атаки центр протидії дезінформації при РНБО України заявляв про наміри ворога застосувати хімічну зброю проти українських військових, які утримують оборону маріупольської "Азовсталі".

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